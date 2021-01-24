До 2025 года на модернизацию Починковской ЦРБ направят свыше 180 млн рублей

Починковская ЦРБ включена в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: Александр Воложанин

Село Починки с рабочей поездкой посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он побывал в Починковской ЦРБ и обсудил дальнейшее развитие медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

На модернизацию Починковской ЦРБ по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения направят более 180 миллионов рублей. На эти деньги проведут ремонт, закупят современное оборудование и автомобили. К слову, деньги также будут выделены на строительство вертолетной площадки для медбригад санавиации.

По словам главы региона, ранее в Починковской больнице пришёл в негодность КТ-аппарат, вместо него уже был приобретен новый и с 27 января приступят к его эксплуатации.

Губернатор посетил терапевтическое и хирургическое отделения больницы, а также осмотрел перинатальный центр и пообщался с роженицами.

- Отзывы очень хорошие. Отмечу, что в больнице практически нет дефицита кадров. Здесь работают профессионалы, - отметил губернатор. - Неслучайно за медицинской помощью сюда обращаются и жители Мордовии.

Уже в этом году в больницу поручено доставить систему ультразвуковой визуализации и два электроэнцефалографа. Региональный Минздрав также сообщил, что в 2022 году на базе Починковской ЦРБ откроют центр амбулаторной онкологической помощи.

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