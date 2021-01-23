Новую общеобразовательную школу построят в Лукоянове. ФОТО: Александр Воложанин

Сегодня, 23 января, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Лукояновский район с рабочим визитом. Помимо ЦРБ, он осмотрел здание МБОУ "Лукояновская средняя школа №1".

– В прошлом году учебное учреждение оснастили современным высокотехнологичным оборудованием в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Но здание школы по-прежнему не отвечает предъявляемым требованиям к организации учебного процесса, – подтвердил Глеб Никитин.

Школа была построена в 1936 году. Сейчас основные её конструкции значительно обветшали.

Губернатор обсудил с главой местного самоуправления Лукояновского района Сергеем Малышевым вопрос строительства новой школы.

– Нужно строить в Лукоянове новую школу, но сейчас проект не готов. Я дал поручение главе Лукояновского района максимально ускорить подготовку, а наша задача – найти ресурсы для строительства. Постараемся решить вопрос с включением в федеральную программу либо поддержкой из областного бюджета, но проблему решим обязательно, – заверил Глеб Никитин.

Проектная документация для новой школы должна быть готова в 2021 году.

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