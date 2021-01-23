Лукояновскую ЦРБ отремонтируют до 2023 года. ФОТО: Александр Воложанин

Глава Нижегородского региона Глеб Никитин посетил Центральную районную больницу Лукояновского района в ходе рабочего визита в районный центр. Там он обсудил с главным врачом Сергеем Ословым вопрос ремонта медучреждения. Подробностями встречи делится пресс-служба нижегородского правительства.

— Ремонт в больнице не проводили уже 20 лет — абсолютно недопустимая ситуация. При этом главный врач в рамках операционной деятельности, например, привёл в порядок терапевтическое отделение. Мы уже включили больницу в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Медучреждение будет полностью отремонтировано поэтапно, последний этап завершится в 2023-м году, но средства начнём выделять в 2021-2022 годах, — заверил Глеб Никитин.

И вместе с тем отметил, что особое внимание сейчас следует уделить состоянию коечного фонда.

— Я поручил оказать финансовую помощь Лукояновской ЦРБ из бюджета для приобретения матрацев, для замены иной хозяйственной утвари. Для приведения больницы в порядок в целом. Пообщался с пациентами, они искренне благодарят персонал за внимание и качественное лечение. Очевидно, что здесь трудится замечательный коллектив, — обратил внимание глава региона.

На 2021-2025 годы для больницы запланирована покупка новых: цитоскопа, гистероскора, дефибриллятора и т. д.

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