Новую вакцину от коронавируса разработали в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского разрабатывают вакцины для профилактики вирусных инфекций. В продвижении этих проектов участвует также АНО "Нижегородский НОЦ". На сегодня учёные уже вывели прототипы вакцин против коронавируса, ВИЧ, ротовирусной и норовирусный инфекций. Они основаны на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня.

— Молекулярная платформа коронавирусной вакцины основана на использовании неинфекционных химерных вирусных частиц, несущих в себе части норовируса и коронавируса. Разрабатываемая вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста, — пояснил руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ им. И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Виктор Новиков.

Ранее над созданием вакцины от ВИЧ работали учёные Новосибирска и Санкт-Петербурга. Теперь они объединились с нижегородскими коллегами и вместе стремятся к завершению разработки. С таким подходом новая вакцина может стать востребованной во всём мире.

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