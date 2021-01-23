Нижегородцы могут получить необходимые справки в любом отделении ЗАГСа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 1 января 2021 года жители Нижегородской области могут получать повторные справки или свидетельства из ЗАГС в отделениях по месту жительства или пребывания вне зависимости от места регистрации акта. Об изменениях в законодательстве информирует Главное управление ЗАГС по региону.

Те же условия действуют, даже если запись акта была составлена в другом регионе России. Теперь это стало возможным благодаря Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. Обращаться с письменным или электронным запросом в орган ЗАГС, в котором был заключён, к примеру, брак, больше не требуется.

Помимо этого, предъявлять российский документ о смерти матери, когда отец ребёнка подаёт заявление на установление отцовства, тоже больше не нужно. Теперь это будет необходимо только в том случае, если документ иностранный.

При рассмотрении заявлений о перемене имени ЗАГС не будет запрашивать копии актовых записей. Ранее в таких случаях они требовались, чтобы внести изменения в другие записи в связи со сменой имени. Теперь, чтобы сократить сроки рассмотрения заявления, для этого будут использоваться данные Реестра.

При усыновлении ребёнка новое свидетельств о его рождении выдаст ЗАГС по месту госрегистрации усыновления. Ранее такой документ мог выдать только ЗАГС, в котором рождение ребёнка было зарегистрировано изначально.

Упрощения были внесены и в ряд некоторых других процедур с документами.

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