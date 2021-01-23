Глеб Никитин поручил решить проблему уличного освещения в Лукоянове Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня глава Нижегородского региона Глеб Никитин поручил руководителю МСУ Лукояновского района Сергею Малышеву решить проблему с уличным освещением в населённом пункте. Для этого потребуется разработать энергосервисный контракт. Информацией о прошедшем рабочем визите губернатора делится пресс-служба нижегородского правительства.

Губернатор озвучил, что жалоб на уличное освещение от жителей Лукоянова поступило немало.

– В Лукоянове необходимо заключать энергосервисный контракт по аналогии с другими муниципалитетами. Это позволяет поменять светоточки на экономные, светодиодные, а самое главное – с большей световой отдачей. Помимо этого, появится возможность увеличить число световых приборов уличной сети, – пояснил Глеб Никитин.

А следом добавил, что такая практика заключения эноргосервисных контрактов есть уже у Арзамаса, Дзержинска и Нижнего Новгорода.

– Опираясь на опыт, который мы имеем, можно сказать, что энергосервисный контракт для Лукоянова необходим, – заключил губернатор.

Большую часть жалоб направляли жители улицы Пушкина, освещением которой Глеб Никитин и поручил заняться в первую очередь.

Помимо прочего, стороны затронули вопрос качества водоснабжения в районном центре. Сергей Малышев сообщил, что жители голосовали за модернизацию водоснабжения в верхней части Лукоянова, где проживает четверть населения. Своё мнение лукояновцы выражали в рамках регионального проекта "Вам решать". Глеб Никитин поручил оперативно принять меры в отношении ситуации.

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