Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области прокомментировал несогласованную акцию 23 января

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына прокомментировала прошедшую 23 января несогласованную акцию в центре Нижнего Новгорода.

- Само по себе проведение несогласованного мероприятия является нарушением законодательства. Однако выбор для него улицы Большой Покровской - очень циничное, на мой взгляд, решение организаторов, - полагает Оксана Кислицына. - Сейчас это самое праздничное и украшенное общественное пространство в городе. В выходной день за еще новогодним настроением сюда приехали тысячи людей, в том числе и пожилые граждане, и совсем маленькие дети. Для них оказаться в эпицентре протестной акции просто-напросто опасно.

Нижегородский Уполномоченный уважает право каждого на собственное мнение, но напоминает о необходимости действовать в рамках правового поля и недопустимости участия в несанкционированных публичных мероприятиях.