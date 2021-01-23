На меры соцподдержки направили более 27 млрд рублей в Нижегородской области в 2020 году. ФОТО: https://government-nnov.ru/?id=270858

Вчера, 22 января, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков посетил Нижегородскую область с рабочим визитом. Регион стал лидером по числу заключённых социальных контрактов в прошедшем году – отметил министр.

За 2020 год Нижегородская область направила 27,4 миллиарда рублей на меры соцподдержки своих жителей. Об этом говорится на официальном сайте регионального правительства. А именно, выплату на ребёнка 3-7 лет получили более 55 тысяч семей — это свыше 3,7 миллиарда рублей.

– Нижегородская область в последние годы является лидером в продвижении инициатив, связанных с социальной сферой. Все они требуют тщательной проработки и мы признательны региону за ту работу по реализации пилотных проектов, которую он проводит. Нижегородская область разрабатывает свой проект совместно с проектным офисом "Регион заботы" по созданию Службы защиты прав лиц, страдающих ментальными расстройствами. Мы внимательно изучим этот опыт, – сказал Антон Котяков.

Как сообщило нижегородское правительство, в 2021-ом субъект присоединился к системе долговременного ухода.

– С этого года мы приступаем к реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2021-ом на это предусмотрено 42,3 миллиона рублей. За год планируем перенастроить нормативную правовую базу региона и внедрить стационарозамещающие технологии, – добавил Глеб Никитин.

А также губернатор напомним о предоставлении социальных услуг: на дому и в стационарах. Их получает свыше 60 тысяч нижегородцев. 278 тысяч жителей старше 65 лет и малоимущие семьи с детьми получили продуктовые наборы и горячее питание. Более 8 500 соцработников и волонтёров доставляли на дом лекарства и питание.

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