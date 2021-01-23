Лыжные трассы на благоустроенной территории организовали в Выксе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории благоустроенных общественных пространств в Выксе организовали лыжные трассы. А именно в Лесопосадке, у набережной Верхнего пруда, около посёлка Ризадеевский и на "Воробьиных горах". Эти места преобразили ранее в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

– Любители лыжного спорта очень долго ждали снега, чтобы попасть на качественные лыжные трассы. В черте города мы проложили лыжню на набережной, в Лесопосадке и парке. Постарались максимально охватить город, чтобы каждый желающий мог выехать на лыжную прогулку. Здесь можно идти коньком или классикой. Лыжню в Лесопосадке прокладываем уже второй год подряд – это комфортное, освещённое пространство, где обеспечено видеонаблюдение, – подчеркнул руководитель спортивного направления городского округа Дмитрий Царёв.

А также отметил, что на данный момент городской округ города Выкса готовится к "Лыжне России". Она объединяет профессионалов и любителей этого зимнего вида спорта. Традиционно мероприятие пройдёт в феврале, если погодные и эпидемиологические условия позволят.

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