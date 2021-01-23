Городской совет молодёжи создадут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется создать городской совет молодёжи. Это обговаривалось в ходе встречи обновлённого состава Совета молодёжи при главе администрации Автозаводского района. Кандидаты в члены совета будут проходить конкурсный отбор: студентам и молодым специалистам надо предоставить проекты для реализации на территории района. Информацией на этот счёт поделилась пресс-служба нижегородской мэрии.

– Нашим талантливым, инициативным ребятам интересно всё – от проектов по популяризации здорового образа жизни до проведения профориентационных мероприятий в учебных заведениях. Хочется привлечь как можно больше молодёжи к активному сотрудничеству для развития не только нашего района, но и города. У нас 63 тысячи молодых людей в Автозаводском районе в возрасте от 18 до 35 лет. Это значит 63 тысячи новых идей. Каждую можно воплотить в реальность, главное, не отказываться от мечты. Двери для молодёжи у нас открыты, – утвердил глава Автозаводского района Александр Нагин.

А замдиректора департамента по соцполитике нижегородской мэрии Артур Штоян подтвердил, что инициативы совета молодёжи они готовы поддержать и оказать помощь в их реализации:

– Развивая систему Советов молодёжи, мы сохраняем многообразие молодёжных сообществ и получаем возможность быстро реагировать на возникающие предложения. Глава города Юрий Шалабаев поручил представить предложения по развитию молодёжного самоуправления. Мы планируем создать городской совет, – резюмировал Артур Штоян.

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