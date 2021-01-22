Свыше 2 миллиардов рублей выделят в 2021 году на заключение социального контракта

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков 22 января провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе встречи они обсудили меры социальной поддержки в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нижегородская область в последние годы является лидером в продвижении инициатив, связанных с социальной сферой, - отметил Антон Котяков. - Только в прошлом году регион получил 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на адресную поддержку по социальному контракту малоимущих семей и малоимущих людей.

По словам Глеба Никитина, в прошлом году на предоставление мер социальной поддержки в регионе выделено 27,4 миллиарда рублей.

- В 2020 году Нижегородская область вошла в пилотный проект по снижению уровня бедности, - отметил Глеб Никитин. - На мероприятия по заключению социального контракта финансирование составило 1,78 миллиарда рублей с учетом наших региональных средств. Социальный контракт помог тысячам людей. Разумеется, эта работа продолжится. На 2021 год выделено уже более 2 миллиардов рублей.