Приём заявок на участие в волонтёрской программе юбилея Нижнего Новгорода продлили до 28 февраля Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Приём заявок на участие в волонтёрской программе 800-летия Нижнего Новгорода продлили. Теперь они будут приниматься до 28 февраля. Оставить заявку можно на сайте nizhny800.ru. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского правительства.

Согласно условиям программы, добровольцем юбилея города может стать любой человек старше 16 лет. Гражданство не важно, важно – иметь активную жизненную позицию, желание помогать людям, любить родной город и уметь работать в команде.

Сплочённая профессиональная команда "Волонтёры 800" будет помогать гостям и жителям Нижнего Новгорода, будет создавать уникальную праздничную атмосферу и эмоциональный комфорт во время событий, посвящённых празднованию знаменательной круглой даты Нижнего Новгорода.

Общая подготовка кандидатов на эти места началась ещё в мае прошлого года. По программе будущие добровольцы изучают курс истории Нижнего Новгорода, знакомятся с его традициями, культурой и гостеприимством.

Кроме того, они получат экипировку, билеты на городские события, сувенирную продукцию с юбилейной символикой и транспортную карту на время празднования 800-летия Нижнего. Также добровольцев ждут внутренние события волонтёрского движения.

На текущий момент свои анкеты заполнило уже более тысячи человек.

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