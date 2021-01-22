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Снег из Московского района Нижнего Новгорода вывозят по графику

Глава района провёл проверку лично
Дарья ЯЗЕВА
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Снег из Московского района Нижнего Новгорода вывозят по графику

Снег из Московского района Нижнего Новгорода вывозят по графику

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Вывоз снега с территории Московского района Нижнего Новгорода происходит по графику. В этом убедился глава администрации района Владимир Кропотин лично – он устроил проверку. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой на администрацию Московского района города.

В ходе объезда территории района Владимир Кропотин встретился с инициативной группой жителей дома № 7/5 по улице Страж революции.

– Мы довольны уборкой и вывозом. В нашем доме живёт много людей пенсионного возраста, детей, поэтому чистый тротуар важен, прежде всего, для их безопасного передвижения. Двор у нас небольшой, но снега накопилось много. ДУК подключился к этой проблеме, быстро организовали очистку нашего двора, – оценила Алла Елхина.

Владимир Кропотин, в свою очередь, отметил, что местный ДУК разработал план вывоза снега из дворов жилых домов. А также, что из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме. К ежедневной уборке улиц приступают 250 дворников и 12 единиц техники ДУКа.

Глава района добавил, что с начала 2021 года ДУК Московского района вывез из дворов 900 кубометров снега.

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