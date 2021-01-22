Вор-домушник с подельником обокрал нижегородцев на 1,3 млн рублей

В Нижегородской области задержан с поличным вор-домушник, совершивший 19 краж на общую сумму 1,3 млн рублей. Большинство преступлений мужчина совершил лично, а к нескольким привлек своего знакомого – уроженца Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Жулики обворовывали как строящиеся, так и жилые дома. Их добычей становился преимущественно строительный инструмент, газовые котлы и радиаторы отопления.

«Схема всех преступлений была одинакова: нижегородец на своем автомобиле в вечернее время подбирал дом, в котором отсутствовали хозяева. И впоследствии там совершал кражи, к четырем из которых привлек подельника. Украденное имущество они сбывали третьим лицам», - рассказали в полиции.

Промышляли воришки на территории Нижнего Новгорода и в близлежащих городах: Кстово, Дзержинске, Богородске и г.о.г. Бор. С июля 2019 года по май 2020 года злоумышленники совершили 19 краж на общую сумму более 1,3 млн рублей. Преступников поймали, когда они возвращались с очередной кражи из Богородска.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были объединены в одно производство.

Часть похищенного имущества была обнаружена сотрудниками полиции в гараже нижегородца и возвращена законным владельцам. Местонахождение остального имущества устанавливается. Один из фигурантов дела в настоящее время возместил деньгами часть украденных вещей.

Оба обвиняемых признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.