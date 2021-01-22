Нижегородский шоу-рум закрылся после проверки из-за очередей. Фото: Нижний Новгород без цензуры

Шоу-рум в центре Нижнего Новгорода закрылся после штрафа из-за огромных очередей, возникших в дни распродаж. Магазину женской одежды пришлось приостановить акцию, несмотря на небывалый ажиотаж покупателей.

«22 и 23 января магазин на Горького закрыт! Нам нужно время для загрузки новой коллекции», - сообщает шоу-рум в своем Instagram.

Организаторы, которые устроили распродажу, оперативно запустили сайт и стали продавать одежду через интернет. В самом магазине на Малой Покровской же теперь будет представлена новая коллекция, он откроется через пару дней.

Напомним, популярный нижегородский шоу-рум объявил тотальную распродажу с небывалыми скидками, и в первый день акции к магазину выстроилась огромная очередь из нижегородок. Барышни зябли на морозе, но не уходили. Счастливицы, которым удалось попасть в магазин, набирали по пять пакетов одежды.

Дикий ажиотаж, в котором никто не вспомнил о масках и социальной дистанции, не остался без внимания контролирующих органов. Так, вчера в шоу-рум нагрянула проверка, и на руководителя составили административный протокол.