Глеб Никитин ответил, могут ли школьники вернуться к "дистанционке"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучил своё отношение к возвращению школьников к дистанционному обучению. Эта тема была поднята одной из пользовательниц Instagram, нижегородкой с ником dasha.baranova1501, в комментариях к последней публикации главы региона.

— Здравствуйте, Глеб Сергеевич. По-моему, ситуация с коронавирусом никак не улучшается в области, а также идёт рост по ОРВИ. Не думаете ли Вы о введении дистанционного обучения для школьников? — спросила девушка.

На что глава региона ответил:

— Мы сейчас на устойчивом плато, критического роста заболеваемости пока нет. Если есть возможность обеспечить очное обучение — ей надо пользоваться. При ухудшении обстановки будем принимать решения. Надеюсь, этого не случится.

Напомним, ранее мы сообщали, что Глеб Никитин сделал прививку от коронавируса, чтобы лично убедиться в безопасности вакцины.

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