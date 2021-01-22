Светофор на Сормовском шоссе восстановлен после аварии с трамваем

Светофор на Сормовском шоссе в районе станции метро Буревестник восстановлен после аварии с трамваем. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

«Теперь пешеходам будет более безопасно переходить проезжую часть по пешеходному переходу», - подчеркнули в ведомстве.

Светофор не работал два дня. Напомним, утром 20 января напротив машиностроительного завода двухвагонный трамвай сошел с рельсов и на полном ходу по касательной врезался в столб. В результате на месте дверей у трамвая образовалась зияющая дыра, а сами двери превратились в груду металла.

С учетом того, что авария произошла в утренний час пик, - это просто чудо, что никто не пострадал. Из-за ликвидации последствий аварии, которая заняла какое-то время, на дороге скопилась большая пробка длиной в 7 километров.