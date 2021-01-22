Нижегородцев предупредили об ответственности за участие в митингах 23 января

Нижегородцев предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января и за призывы к участию в них. Соответствующее обращение сегодня распространило ГУ МВД по Нижегородской области.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - говорится в сообщении. - Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения, и нарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

В своем обращении полиция призывает нижегородцев не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях. Также горожан просят соблюдать законные требования правоохранительных органов.