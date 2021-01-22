Около 180 комплектов оргтехники подарили нуждающимся семьям в Ветлуге. ФОТО: Уполномоченный по правам ребёнка Маргарита Ушакова.

Вчера, 21 января, в городе Ветлуга Нижегородской области прошла конференция "Отцы и дети". В ней участвовал председатель НРОО "Городской Совет отцов" Александр Заремба и Уполномоченный по правам ребёнка Маргарита Ушакова.

В ходе этой встречи Александр Заремба отметил, что в условиях эпидемии коронавируса, самоизоляции и дистанционного обучения дети большую часть времени проводят дома. Поэтому важно обеспечить им интересное и полезное времяпрепровождение, обеспечить их активное развитие. В том числе и за компьютером. Для этого в регионе действует благотворительная акция под названием "Поможем все вместе, подарим компьютер в семью".

– Около 180 комплектов оргтехники для домашнего обучения детей безвозмездно передали нуждающимся семьям, – рассказала Маргарита Ушакова. – Такие акции проводятся уже почти год. За это время удалось помочь семьям из разных районов. Выезжая в область, мы видим, что социальная инфраструктура здесь совершенствуется, строятся ФОКи, ремонтируются школы. А благотворительный проект по вручению оргтехники помогает сделать более комфортным домашнее обучение и развитие детей.

А также семьи получили продуктовые наборы.

– Для более продуктивной работы нашей организации и дальнейшей помощи нуждающимся семьям на ветлужской земле было принято решение создать местное подразделение Совета отцов, – объявил зампредседателя НРОО "Городской совет отцов" Сергей Новиков.

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