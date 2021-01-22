Виктор Брант возглавил ГУФСИН по Нижегородской области. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области.

Генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Брант с 21 января приступил к исполнению обязанностей начальника ГУФСИН по Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 9 декабря 2020 года бывшего руководителя регионального ГУФСИН генерал-лейтенанта Николая Теущакова задержали за превышение должностных полномочий. По мнению следователей, он причастен к ранее возбужденному уголовному делу в отношении его замов – их обвиняют в регулярных поборах с подчиненных.

- По версии следствия, в июле 2020 года экс-руководитель ведомства потребовал от своих сотрудников часть выплачиваемых им премий. Размер «отката» зависел от размера премий, - рассказали в региональном СУ СКР по Нижегородской области.