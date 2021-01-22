Никитин попросил Голикову открыть международные рейсы из аэропорта «Стригино»

В Москве 21 января прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и вице-премьера России Татьяны Голиковой. В ходе встречи они обсудили ход вакцинации в регионе, а также возможное открытие международных рейсов из аэропорта «Стригино». Об этом глава региона сообщил на своей странице в Инстаграм.

- Обратился за разрешением открыть аэропорт Нижний Новгород для международного сообщения, запросил на регион дополнительные объемы вакцины, - рассказал Глеб Никитин. -

Уверен, что с поддержкой Татьяны Алексеевны мы решим все задачи, которые ставим перед собой во всех этих сферах.

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщил, что до конца февраля в Нижегородскую область поступит свыше 150 тысяч доз вакцины. При этом общее число прививочных пунктов должно быть доведено до 60. Одновременно с этим планируется организация мобильных прививочных пунктов, благодаря которым сделать прививку могут даже жители отдаленных населенных пунктов.