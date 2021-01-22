Никитин запросил дополнительные дозы вакцины на встрече с Голиковой

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин запросил дополнительные дозы вакцины для региона в ходе рабочей встречи с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Инстаграм.

- В Нижегородскую область уже поступило более 15 тысяч доз прививок от коронавируса, - рассказал глава региона. - До конца февраля в регион поступит более 150 тысяч доз. Сделать прививку от коронавируса можно уже в 60 медицинских организациях. Кроме того, сейчас формируются мобильные пункты вакцинации, с помощью которых прививку можно будет сделать даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Продолжаются мероприятия по подготовке новых пунктов вакцинации, в том числе закупка холодильного оборудования, формирование мобильных пунктов вакцинации.

По словам главы региона, в ходе рабочей встречи он запросил дополнительные объемы вакцины для Нижегородской области. Когда они поступят, пока неизвестно.