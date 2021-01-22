В 17 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 17 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 72 420 жителей региона из тех, у кого прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоров.

– По последней информации на 22 января, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 80 161 человек. Из которых 34 536 проживают в областном центре, а оставшиеся 45 625 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 6 347 жителей Дзержинска, у 4 366 – в г.о.г. Бор, у 2 383 – в Павловском районе, у 2 284 – в Балахнинском, у 2 022 – в Городецком, у 1 988 – в Выксунском, у 1 772 – в Богородском, у 1 483 – в Кулебакском, у 1350 – в Кстовском, у 1 297 – в Шатковском, у 1 265 – в Шахунском, у 1127 – в Володарском, у 1 104 – в Лысковском, у 1 057 – в г.о.г. Арзамасе и у 1 005 – в Уренском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, ранее мы ответили: нужен ли перед прививкой от ковида анализ на антитела и можно ли её делать переболевшим.

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