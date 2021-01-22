Тело мужчины обнаружили под Мызинским мостом

Тело мужчины сегодня обнаружили под Мызинским мостом в Нижнем Новгороде. Первыми о трагедии сообщили очевидцы в социальных сетях. Однако вскоре информацию подтвердили и официальные органы.

- Около 11:00 22 января поступило сообщение об обнаружении под мостом тела мужчины, - сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. - Сотрудники МЧС для ликвидации данного происшествия не привлекаются. Работает аварийно-спасательный отряд Нижегородской области и аварийно-спасательный отряд Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы писали, что 9 января у дома № 34 по улице Акимова в Канавинском районе Нижнего Новгорода было обнаружено неопознанное тело женщины.

- Ростом женщина 167 сантиметров, особых примет нет, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН». – Предположительная дата смерти 9 января. На вид ей 45-55 лет. Лицо овальное, волосы русые с проседью. У нее отсутствует целый ряд зубов. Одета в черную болоньевую куртку, синие трико с лампасами, черные трико, фиолетовые носки, розовые кроссовки и резиновые медицинские перчатки.