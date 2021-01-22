Владимир Радченко возглавит департамент образования Нижнего Новгорода

С 25 января директором департамента образования администрации Нижнего Новгорода станет Владимир Радченко. Информацию об этом «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- Елена Платонова пост директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода 22 января, - рассказали в ведомстве. – С 25 января этот пост займет Владимир Радченко.

Напомним, Елена Платонова возглавляла департамент образования с 2018 года. До этого она была директором средней общеобразовательной школы №62 Ленинского района.

Что касается Владимира Радченко, то ранее он претендовал на пост заместителя мэра Нижнего Новгорода по социальной политике. Однако конкурсная комиссия выбрала Леонила Стрельцова. Владимир Радченко оставался в кадровом резерве.

К слову, накануне стало известно о грядущей отставке министра образования Нижегородской области Сергея Злобина.