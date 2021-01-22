В 23 домах в Нижнем Новгороде отключили холодную воду 22 января

Сегодня, 22 января, 23 дома в Нижнем Новгороде остались без холодной воды. Временное отключение произошло по причине плановых работ для повышения надёжности систем ЖКХ и коснулось жителей двух районов города. Об этом сообщается на официальном сайте Управления ГОЧС по Нижнему Новгороду.

В Канавинском районе с девяти утра от холодного водоснабжения отключили семь домов:

- № 1, 2, 3 на улице Запрудной;

- № 34 на улице Кольцевой;

- № 2, 4, 6 на улице Подворной.

Подача воды возобновится ровно в семь часов вечера.

Также с девяти утра в Нижегородском районе Приволжской столицы холодной воды нет в 16 домах: № 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Героя Усилова. Возобновится подача воды ровно в восемь часов вечера.

Напомним, вчера мы сообщали, что автозаводский дворник, работу которого отметила нижегородка в соцсетях, получил премию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!