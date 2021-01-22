Нижегородская квартира стала одной из самых дорогих в ПФО. ФОТО: https://nn.vladis.ru/catalog/view/380690

Продающаяся в Нижнем Новгороде квартира стала одной из трёх самых дорогостоящих в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил портал "Pro город" со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Квартира расположена в центре Нижнего Новгорода — в доме №1 на улице Минина, на третьем этаже шестиэтажного жилого здания. Оно стоит напротив Пороховой башни кремля и в 200 метрах от одной из главных достопримечательностей города — Чкаловской лестницы. Аналитики ЦИАН посчитали, что нижегородское элитное жильё занимает второе место в рейтинге самых дорогих в ПФО. Квартира продаётся за 71,3 миллиона рублей.

Удивительно, но площадь квартиры совсем не такая большая, как можно подумать, — 100 квадратных метров на три комнаты. В ней дизайнерский ремонт, кинотеатр и бар. Отличиться дизайнеры решили некоторыми изюминками: лавочкой в ванной комнате, унитазом в виде трона и дверью в квартире в стиле лифта времён СССР.

А вот самой дорогой в ПФО остаётся двухуровневая и шестикомнатная квартира в Казани. Её площадь составляет 320 квадратных метров, а цена — 119 миллионов рублей. В ней, кстати, до сих пор никто не жил.

Напомним, недавно мы сообщали, что самая дешёвая квартира в Нижнем Новгороде стоит всего 550 тысяч рублей.

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