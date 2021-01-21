Глеб Никитин сделал прививку от коронавируса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Известно, что губернатор долгое время внимательно следил за клиническими испытаниями вакцины российского производства, а затем и сам решил принять участие в вакцинации.

- Это было сознательным решением, - прокомментировал глава региона. - Убедился в безопасности вакцины. Чувствовал себя хорошо.

Он также отметил, что антитела выработались и сохраняются.

- Вакцинация - это действительно эффективный способ противостоять пандемии, рекомендую принять участие в вакцинации, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что ранее прививку от COVID-19 также сделал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Вакцинация для него тоже прошла успешно, он сообщил, что чувствует себя нормально.

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