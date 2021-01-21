После огромных очередей в нижегородском шоу-руме была организована проверка

Региональное министерство промышленности организовало проверку из-за огромных очередей, выстроившихся накануне возле одного из нижегородских шоу-румов. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

- По информации, опубликованной в соцсетях, о большом количестве людей у дома № 6\2 по улице Малая Покровская специалисты Минпрома Нижегородской области провели проверку, - рассказали в региональном правительстве. - По ее результатам в отношении должностного лица магазина составлен административный протокол.

Напомним, огромную очередь наблюдали удивленные прохожие в центре Нижнего Новгорода днем 20 января. Несколько десятков нижегородок выстроились вдоль домов на улице Малой Покровской недалеко от площади Горького. Девушки ежились на морозе, но никто не уходил. Спешащие по делам люди терялись в догадках: куда же так хотят попасть эти милые барышни? Причина огромной очереди оказалась весьма банальной: один из популярных шоу-румов решил устроить тотальную распродажу.