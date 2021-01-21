Запреты на парковку введут ещё на нескольких улицах Нижнего Новгорода

С 22 января в Нижнем Новгороде введут ограничения парковки и стоянки автомобилей. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения».

Изменения вступят в силу на улице Даля около домов №10, №12, №17, №20 и №22. Также будет ограничена остановка и парковка на улице Провиантской, это затронет территорию около домов №28, №31/9, №14, №153, №20, №110 улицы Белинского.

То же самое касается участка около дома №77А улицы Ковалихинской и №218 улицы Максима Горького. Ограничение введут и на улице Пушкина от дома №3 до улицы Тимирязева.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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