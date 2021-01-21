В Борской ЦРБ открылась лаборатория для исследований на СOVID-19

На Бору открылась лаборатория для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Центр диагностики с мощностью 1 200 анализов в сутки расположился в центральной больнице. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Создание новой лаборатории позволяет нам сохранять высокий показатель выявляемости заболевания, а значит, повышать эффективность лечения, - подчеркнул глава региона.

В настоящее время в 20 лабораториях региона занимаются проведением COVID-тестов. За сутки удаётся провести почти 26 тысяч исследований. Это позволяет Нижегородской области показывать один из лучших результатов по количеству исследований на коронавирус.

Ранее сообщалось, что новые лаборатории также появятся в Центральных районных больницах города Кстово и Павлово, ещё один центр появится в городской клинической больнице №30 Нижнего Новгорода. Финансирование на эти цели выделят из регионального бюджета – 41 миллион рублей, ещё 26 миллионов поступят из благотворительных средств.

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