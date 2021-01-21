Минздрав опроверг введение ковидных паспортов в Нижегородской области

В Нижегородской области не планируют вводить паспорта вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
- В настоящее время прорабатывается вопрос мотивации тех нижегородцев, кто уже сделал прививку или ещё только планирует вакцинацию, - сообщает ведомство.
Напомним, что с 18 декабря 2020 года в Нижегородской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. До этого получить прививку от COVID-19 могли лишь медики, учителя, соцработники и волонтеры.
Ежедневно в регионе от COVID-19 прививают примерно 700 человек. К слову, как только объём поставки вакцин увеличится, то вырастут и показатели вакцинированных в течение суток.
- Чем больше людей вакцинируется, тем скорее у нас будет формироваться коллективный иммунитет, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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