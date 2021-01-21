Автозаводский дворник, работу которого похвалили в соцсетях, получит премию

Автозаводские дворники, работу которых нижегородцы похвалили в социальных сетях, получат премию. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде выпишут премию дворнику с Автозавода, работу которого оценили в социальных сетях. Речь идёт об Александре Щенёве, занимающемся уборкой на проспекте Ильича. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее, в период снегопадов, одна из жительниц Автозаводского района Татьяна Аникина опубликовала в соцсетях пост с благодарностью дворнику. Публикация получила большой отклик - 1,5 тысячи лайков и более 100 комментариев.

- Думала, что дворнику передадут родственники, что его в социальных сетях заметили. Но то, что столько комментариев, столько отзывов было – не ожидала, - рассказала нижегородка.

Она также отметила, что никогда не видела, чтобы Александр просто стоял или отдыхал. По её словам, он всегда работает добросовестно. К слову, жители дома 35 по проспекту Ильича не только похвалили дворника в соцсетях, но и подарили ему сладости к чаю.

На пост в социальных сетях обратили внимание и в управляющей компании, решив поощрить дворника премией.

- Нам очень приятно, что нижегородцы по достоинству оценивают такой тяжелый, но очень необходимый труд дворников, - подчеркнул заместитель генерального директора управляющей компании Олег Куликов.

Сам дворник Александр Щенёв рассказывает, что ежедневно он приступает к работе в 6 утра. Физически сложную работу он выполняет тщательно.

- Стараюсь, чтобы было чисто и аккуратно, тогда и жителям приятно, - отметил Александр Щенёв. - Каждый дворник должен убирать территорию так, чтобы человек, выходя из подъезда мог спокойно пройти и не перешагивать по сугробам во дворах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!