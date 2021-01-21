Нижегородец задержан за попытку дачи взятки полицейскому

В Ленинском районе мужчина подозревается в даче взятки полицейскому. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего нижегородца, подозреваемого в даче взятки инспектору ГИБДД. Мужчина предложил полицейскому деньги за то, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, автомобиль марки ВАЗ 2115 был остановлен на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде ночью, 19 января. В ходе проверки документов стало известно, что молодой человек не имел прав на управление транспортным средством.

Взятку в размере 15 200 рублей мужчина передал инспектору в служебном автомобиле ДПС. Попытка подкупа была пресечена на месте. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

В настоящее время расследование по этому делу продолжается.

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