В 24 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 79 670 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 34 290 зараженных, а остальные 45 380 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 321 человека) и на Бору (4 355 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (73 человека) и Перевозском районе (72 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 8 653
Ленинский – 5 594
Советский – 4 742
Канавинский – 3 592
Сормовский – 3 304
Московский – 3 212
Приокский – 2 607
Нижегородский – 2 586
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