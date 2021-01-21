В 24 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 79 670 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 34 290 зараженных, а остальные 45 380 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 321 человека) и на Бору (4 355 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (73 человека) и Перевозском районе (72 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 8 653

Ленинский – 5 594

Советский – 4 742

Канавинский – 3 592

Сормовский – 3 304

Московский – 3 212

Приокский – 2 607

Нижегородский – 2 586

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