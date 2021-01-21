493 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

По данным на 21 января 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 493 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 79 670 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 483 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 71 938 жителей Нижегородской области.

- На данный момент примерно 4,6 тысячи человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. - Еще около 4,3 тысячи человек находятся в больницах.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 2 миллионов человек. Средний показатель тестирования составил 275,3 теста на 100 тысяч населения.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 775 коек для больных коронавирусом. В частности, более 4,2 тысячи обеспечены кислородом, а 873 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 27% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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