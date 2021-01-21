Качество уборки дорог от снега проверили в Кстове

С начала года в Центр управления регионом поступило более 300 обращений от жителей по теме уборки снега.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Снегоуборочную кампанию проверили на кстовских дорогах. Объезд совершали представители администрации района и сотрудники подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
В социальных сетях тема уборки снега практически не угасает и остается главной в большинстве районах области.
- По активности жителей Кстовский район находится на третьем месте после Нижнего Новгорода и Дзержинска. Много нареканий поступает на уборку улицы Полевой в Кстове – с нее мы и начали проверку, - сообщил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.
После жалоб местных жителей на данной территории снег был убран, а подрядчик пообещал больше не нарушать график уборки. Алексей Ушаков также отметил, что важно не только соблюдать регламентные сроки, но и учитывать мнение граждан во время уборочных кампаний.
В Кстово также проверили улицы Зеленую и 40 лет Октября. Инспекция заглянула и на проспект Победы, где жители жаловались на заваленную снегом парковку. Там подрядчик установил информационный щит с просьбой убрать машины к определенному сроку, после чего приступил к уборке.
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