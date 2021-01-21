БК «Нижний Новгород» пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Нижегородские баскетболисты в третий раз подряд попали в финальную часть Лиги чемпионов. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» попал в плей-офф Лиги чемпионов. В минувший вторник, 19 января, нижегородцы обыграли действующего чемпиона из Венгрии БК «Фалко». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Решающий матч группового этапа Лиги чемпионов состоялся в ФОКе «Мещерский». Главным героем встречи стал защитник Артем Комолов, который набрал 21 очко.

- Это была тяжелая игра для нас. Сами завели себя в сложную концовку, хотя за две минуты до финальной сирены вели десять очков. Перед матчем старались отпустить эмоции, так как понимали всю важность противостояния для выхода в плей-офф, - поделился игрок.

На групповом этапе нижегородские баскетболисты одержали четыре победы в шести матчах. Это позволило команде занять 2-е место в группе D и в третий раз выйти в финальную часть Лиги чемпионов.

Справка:

Баскетбольная Лига чемпионов - европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Клубы получают право на участие в турнире на основе их выступлений в национальных лигах и кубковых соревнованиях, однако они не обязательно должны быть победителями соответствующих соревнований. Лига Чемпионов проводится с 2016 года. «Нижний Новгород» выступает в данном турнире уже 4-й сезон подряд. Год назад нижегородцы уступили французскому «Дижону» в 1/8 финала и в шаге остановились от «Финала Восьми».

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