Пять нижегородских предприятий получили дипломы конкурса «100 лучших товаров России»

Мероприятие прошло в формате делового завтрака. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Почётными дипломами наградили пять нижегородских предприятий, попавших в число «100 лучших товаров России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В конкурсе регион занял 3-е место среди 60-ти субъектов РФ по ассортименту различной продукции и услуг, а также 1-е место по количеству товаров, представленному в «Золотой сотне».

- Пять наименований продукции от одного региона в «Золотой сотне» - рекордное количество. Для нас это повод для гордости. При этом конкуренция была очень серьезной, - поделился во время награждения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, в число «Золотой сотни» включены товары:

- колбаса вареная «Докторская» от ОАО «Дзержинский мясокомбинат»;

- масло сливочное шоколадное АО «Княгининское молоко»;

- шкафы линейной телемеханики АО «Транснефть — Верхняя Волга»;

- полиэтиленовые пакеты АО «Тико-Пластик».

Также в число выдающихся были включены услуги по производству натурального кофе ООО «Гранд-НН».

Отметим, что по итогам конкурса, на срок до двух лет все предприятия получили возможность размещать товарный знак «100 лучших товаров России» на своей продукции.

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