Пять нижегородских предприятий получили дипломы конкурса «100 лучших товаров России»

Мероприятие прошло в формате делового завтрака.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Почётными дипломами наградили пять нижегородских предприятий, попавших в число «100 лучших товаров России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В конкурсе регион занял 3-е место среди 60-ти субъектов РФ по ассортименту различной продукции и услуг, а также 1-е место по количеству товаров, представленному в «Золотой сотне».
- Пять наименований продукции от одного региона в «Золотой сотне» - рекордное количество. Для нас это повод для гордости. При этом конкуренция была очень серьезной, - поделился во время награждения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Так, в число «Золотой сотни» включены товары:
- колбаса вареная «Докторская» от ОАО «Дзержинский мясокомбинат»;
- масло сливочное шоколадное АО «Княгининское молоко»;
- шкафы линейной телемеханики АО «Транснефть — Верхняя Волга»;
- полиэтиленовые пакеты АО «Тико-Пластик».
Также в число выдающихся были включены услуги по производству натурального кофе ООО «Гранд-НН».
Отметим, что по итогам конкурса, на срок до двух лет все предприятия получили возможность размещать товарный знак «100 лучших товаров России» на своей продукции.
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