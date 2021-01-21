До 700 нижегородцев ежедневно прививаются от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

500-700 человек ежедневно делают прививки от коронавируса В Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечай на вопросы подписчиков в своем Instagram.

«Вакцина уже распределена по лечебным организациям, где открыты пункты по вакцинации. Как только увеличится объём поставки вакцин (мы ожидаем 150 тысяч доз), будет больше вакцинированных в течение суток», - рассказал глава региона.

Напомним, массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 декабря. До этого получить прививку от COVID-19 могли лишь медики, учителя, соцработники и волонтеры. Теперь вакцина доступна всем желающим совершенно бесплатно. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства, на сайте минздрава Нижегородской области или на портале госуслуг.

По данным минздрава, прививку от коронавируса сделали уже более 4,4 тысячи нижегородцев.

«Чем больше людей вакцинируется, тем скорее у нас будет формироваться коллективный иммунитет», - подчеркнул Глеб Никитин.

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