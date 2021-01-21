Сотрудник нижегородского департамента региональной безопасности задержан за взятку

Сотрудник департамента региональной безопасности Нижегородской области подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного СУ СК России.

По версии следствия, в декабре 2020 года сотрудник отдела контрольно-надзорной деятельности Департамента проводил проверку одного из нижегородских заведений общепита, где был выявлен ряд нарушений. Инспектор предложил директору кафе не составлять административный протокол за некоторую сумму денег. 31 декабря деньги были перечислены на карту чиновника.

«Противоправная деятельность чиновника выявлена сотрудниками УФСБ по региону. Подозреваемый сознался в содеянном. Следователем СК внесено ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.