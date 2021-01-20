Изменится движение на участке строительства транспортной развязки в Сормовском районе

Новая схема движения появится в Сормовском районе на время строительства транспортной развязки на улице Циолковского. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Нововведения связаны с дополнительным фронтом строительно-монтажных работ, которые позволят сократить сроки строительства самой транспортной развязки.

Известно, что запланировано ограничить движение по ул. Циолковского (на участке дороги от улицы Культуры до улицы Мирошникова) и по улице Культуры (на участке дороги от дома №113 до улицы Коперника).

Также будут установлены три новых светофора на перекрестке улицы Коммуны и улицы Мирошникова, на Юбилейном бульваре на улице Коперника, а также на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

- На всем маршруте объезда по обеим сторонам будет введен запрет на парковку транспорта, - говорится в сообщении.

Объезд закрытой для движения зоны будет организован по следующему маршруту: с улицы Культуры на улицу Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, потом автомобилисты будут миновать улицу Циолковского, улицу Островского и двигаться по улице Коммуны с выездом на улицу Федосеенко.

Напомним, что движение транспорта на участке улицы Циолковского перекрыто с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года.

- Новый виадук необходим сормовичам: он позволит забыть о пробках, которые ежедневно скапливаются по направлению из 7 микрорайона из-за железнодорожного переезда, - отметила глава Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова.

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