С 21 января в Нижнем Новгороде запретят парковку на ряде улиц

Новые ограничения парковки автомобилей введут в Нижнем Новгороде. Начнут они своё действие с 21 января этого года. Об этом напоминает в МКУ «Центр организации дорожного движения».
Так, остановка и парковка транспортных средств будет запрещена на улице Ульянова. Это касается участка улицы от дома №13 до улицы Пискунова, от дома №39 по улицы Пискунова до улицы Нестерова, от улицы Нестерова до улицы Семашко, от улицы Семашко до улицы Провиантской.
То же самое касается участка улицы Семашко от Верхне-Волжской Набережной до улицы Минина, а также участка от дома №40 до улицы Ульянова, около домов 35, 37, 44 по улице Варварской.
- Также будет ограничена остановка и парковка на улице Долгополова. Ограничения будут на участке от улицы Прокофьева до улицы Приокской, от улицы Приокской до улицы Красный Цинковальщик, - сообщает ведомство. - Запрет на парковку вступит в силу и на улице Вокзальная в районе дома №18 и улицы Литвинова от дома №25 до улицы Даля.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.
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