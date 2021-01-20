Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области превысила эпидпорог на 17,8%

В Нижегородской области увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
На второй неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 17,8%. Большинство простуженных составляет взрослое население.
- В Нижегородской области выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Это COVID-2019, риновирусы, метапневмовирусы, парагрипп и другие заболевания, - сообщили в ведомстве. - Вирусы гриппа не регистрировались.
К слову, на 19 января в регионе полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 2,7% образовательных учреждений.
Напомним, что по данным наблюдений, на территории региона привито 1,6 миллиона человек, что составляет 53,4 % от совокупного населения.
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