Качество уборки снега проверили в Московском районе Нижнего Новгорода

Владимир Кропотин проверил качество уборки снега на территории Московского района. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Проверка уборочной кампании состоялась в Московском районе. Подрядчикам пригрозили штрафами за несвоевременную уборку снега с улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Необходимо оперативнее чистить и вывозить снег, чтобы у нижегородцев не было трудностей с проездом, - подчеркнул глава Московского района Владимир Кропотин.

Особое внимание попросили уделить содержанию заездных карманов, а также внутриквартальных дорог, чтобы не было сужения проезжей части. Кроме того, нашлось нарушение по очистке от снега остановочных павильонов на улице Коминтерна.

- Людям транспорт ждать скоро негде будет, все пространство занимает снег, - поделился глава района. - Аналогичная ситуация на улице Просвещенской, – это что за «козьи тропы», пешеходный тротуар завален снегом, разве он должен так выглядеть?

На этих участках подрядчики должны до пятницы исправить нарушения, иначе в субботу подключатся специалисты АТИ и будут выписаны штрафные санкции.

Также в нормативное состояние должны быть проведены тротуары на улице Березовской.

- Обращаю внимание на качество выполнения ваших обязательств. Лучше прометайте проезды и дороги, обратите внимание на состояние прибордюрной полосы, - подытожил Владимир Кропотин.

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