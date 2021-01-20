В 2020 году санавиация региона совершила 292 вылета

В больницы Нижнего Новгорода из районов было эвакуировано 280 пациентов, в том числе 26 детей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За 2020 год санитарная авиация Нижегородской области выполнила 292 вылета на вертолете «Ансат», оснащенном необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специальная бригада медиков, владеющая навыками работы в условиях полёта, эвакуировала в медицинские учреждения областного центра 280 пациентов, в том числе 26 детей.

- Санитарная авиация расширяет возможности межбольничной эвакуации и сокращает время ожидания необходимой пациенту медпомощи, - подчеркнул главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов.

К слову, с бригадой санавиации зачастую летают и узкие специалисты-консультанты для оказания медицинской помощи на месте.

- Так, например, вертолетом санитарной авиации в Шахунскую ЦРБ был доставлен нейрохирург для проведения экстренной операции пациенту с субарахноидальным кровоизлиянием, - поделился Михаил Созонов.

Отметим, что в 2021 году планируется строительство посадочных площадок при центральных районных больницах Нижегородской области.

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