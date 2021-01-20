Обращение со стройотходами могут урегулировать в Нижегородской области

Депутаты Нижегородской области предлагают изменить законопроект «Об отходах производства и потребления». Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.

В ходе заседания по экологии и природопользованию было предложено ввести регулирование сферы обращения с отходами строительства и сноса, а также внести строительные отходы в систему рециклинга.

Ежегодно в регионе образуется большое количество строительного мусора, которое требует правильной транспортировки и переработки. В частности, речь идёт о таких ценных вторичных ресурсах, как битый кирпич, бетон, лом черных и цветных металлов.

Нововведение также предполагает положение о транспортировке отходов строительства и сноса. Согласно ему, перевозка отходов должна осуществляться на основании разрешений, выдаваемых органами МСУ. Это позволит не только отслеживать перевозку отходов со строительных площадок, но и пресечь размещение несанкционированных свалок.

- Надо сделать все, чтобы не было никаких лазеек в законодательстве, позволяющих недобросовестному бизнесу вести подобную предпринимательскую деятельность, - подчеркнул председатель комитета ЗСНО по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

Он также отметил, что незаконные свалки - это криминальный бизнес, который надо уничтожать.

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