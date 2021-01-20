Глеб Никитин проверил состояние Чкаловских школ

В школе №5 в 2020 году провели комплексный капитальный ремонт. Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил состояние школ в Чкаловске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первой точкой посещения стала школа №5, которую благоустроили по региональной программе «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области».

В 2020 году в учебном учреждении рабочие отремонтировали фасад, отмостку, кровлю, заменили все окна и двери на новые пластиковые. Кроме того, в школе смонтировали новые сети водоснабжения и водоотведения, также был произведен косметический ремонт внутренних помещений. Финансирование на эти цели составило 41,6 миллионов рублей.

- Еще раз убедился в эффективности региональной программы капитального ремонта, в необходимости ее продолжения и расширения, - рассказал глава региона. - Школа производит очень приятное впечатление.

В ходе рабочей поездки губернатор заглянул в один из корпусов школы №4, который построили в 1932 году.

- Здания уже не соответствует современным требованиям. Поддерживать их в порядке удается силами коллектива. Видно, что свою работу руководство и педагоги любят, стараются создать уютную атмосферу. Обязательно поможем им, - подытожил Глеб Никитин.

В этом году правительство региона окажет содействие в проектировании нового корпуса школы №4, а потом начнет искать источник финансирования для реализации проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!