Планируется создание нового маршрута «Валдая» до Чкаловска

Исполнение проектов благоустройства проверили в Чкаловском районе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также отметил развитие туристического потенциала Чкаловска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
В ходе рабочей поездки было предложено создать новый маршрут «Валдая» до Чкаловска из Нижнего Новгорода.
- Необходимо создавать дополнительные возможности для туристов, - подчеркнул глава региона. - Шлюзование в пути может стать для туристов дополнительным впечатлением.
Также обсуждалось и комплексное развитие Чкаловска. В этом году в городе продолжатся работы по формированию комфортной городской среды, в частности, будет благоустроена часть улицы Халтурина.
Напомним, что осенью 2020 года Чкаловск одержал победу во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в категории «Малые города». Уже в 2021 начнутся работы по реализации проекта благоустройства общественного пространства «Пристань Чкаловска».
- Городу выделяется значительное финансирование из федерального и регионального бюджетов - около 100 миллионов рублей, - отметил Глеб Никитин.
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