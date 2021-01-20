Планируется создание нового маршрута «Валдая» до Чкаловска

Исполнение проектов благоустройства проверили в Чкаловском районе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также отметил развитие туристического потенциала Чкаловска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

В ходе рабочей поездки было предложено создать новый маршрут «Валдая» до Чкаловска из Нижнего Новгорода.

- Необходимо создавать дополнительные возможности для туристов, - подчеркнул глава региона. - Шлюзование в пути может стать для туристов дополнительным впечатлением.

Также обсуждалось и комплексное развитие Чкаловска. В этом году в городе продолжатся работы по формированию комфортной городской среды, в частности, будет благоустроена часть улицы Халтурина.

Напомним, что осенью 2020 года Чкаловск одержал победу во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в категории «Малые города». Уже в 2021 начнутся работы по реализации проекта благоустройства общественного пространства «Пристань Чкаловска».

- Городу выделяется значительное финансирование из федерального и регионального бюджетов - около 100 миллионов рублей, - отметил Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!