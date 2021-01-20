В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 79 177 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 34 013 зараженных, а остальные 45 164 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 280 человек) и на Бору (4 329 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 373 человека, и 2 281 житель Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 8 593

Ленинский – 5 546

Советский – 4 643

Канавинский – 3 581

Сормовский – 3 296

Московский – 3 180

Приокский – 2 594

Нижегородский – 2 580

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!