В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 79 177 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 34 013 зараженных, а остальные 45 164 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 280 человек) и на Бору (4 329 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 373 человека, и 2 281 житель Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 8 593
Ленинский – 5 546
Советский – 4 643
Канавинский – 3 581
Сормовский – 3 296
Московский – 3 180
Приокский – 2 594
Нижегородский – 2 580
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